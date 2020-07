Palinsesto Real Time autunno 2020 tutti i programmi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Real Time si prepara alla prossima stagione e presenta il nuovo Palinsesto in onda dall’autunno 2020. Il canale di Discovery dedicato al lifestyle e all’intrattenimento festeggia dieci anni sul digitale terrestre affiancando programmi inediti agli appuntamenti di culto che ne hanno forgiato l’identità. La nuova programmazione al via dalla prima settimana di settembre. Palinsesto Real Time autunno 2020 programmi cucina, Cortesie per gli ospiti e novità Bake Off Il Palinsesto autunnale di Real Time riparte dalla conferma di Cortesie per gli ospiti, titolo storico della rete. Va in onda con una striscia quotidiana, affidato ancora agli esperti Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Il format che testa capacità in cucina e ospitalità dei protagonisti rimane in gran parte lo stesso. Ma la nuova stagione prevede anche puntate ... Leggi su maridacaterini

