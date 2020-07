Palinsesti Discovery, finisce il “matrimonio” con Amici, tornano i successi Bake Off e La Confessione: ecco cosa vedremo (Di martedì 7 luglio 2020) “Discovery Reacts” è il claim della presentazione dei nuovi Palinsesti della stagione 2020-2021 del Gruppo Discovery che, per la prima volta, si sono tenuti in streaming. L’imperativo per il gruppo è quello di reagire alla pandemia e per farlo è necessario portare avanti le idee, naturalmente rispettato tutte le misure di sicurezza. L’anima di Discovery è racchiusa nella frase di John C. Maxwell: “La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono”. “Abbiamo cercato di reagire immediatamente e ora vogliamo alzare ancora più la testa per crescere più forti di prima. – ha detto Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Discovery Italia – Un gruppo che ha sempre cercato con tutti i suoi mezzi non solo di intrattenere il pubblico costretto a ... Leggi su ilfattoquotidiano

IlContiAndrea : #MaurizioCrozza apre la presentazione dei palinsesti di Discovery. Il suo programma #FratelliDiCrozza è naturalment… - fasciaprotetta : Pronti per la versione italiana di #nakedattraction? Scopri dove si potrà vedere sul nostro blog:… - zazoomblog : Palinsesti Discovery 2020-2021: Real Time senza Amici e con Sex Clinic l’amore dopo il carcere. Novità -… - ValentinaPetrin : RT @SerieTvserie: Discovery, palinsesti 2020-2021: ecco novità e conferme di Nove, Real Time, DMax e degli altri canali - ValentinaPetrin : RT @davidemaggio: Discovery, palinsesti 2020/2021 La conferenza stampa in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti Discovery Palinsesti Discovery: tutti i programmi non perdere Vanity Fair Italia Palinsesti Discovery: tutti i programmi non perdere

Martedì, in un gigantesco evento online denominato «Discovery Reacts», sono state presentare le novità televisive della prossima stagione. E, tra Donna Imma versione cuoca, nudi integrali e tentativi ...

Amici di Maria De Filippi lascia Real Time: “Sarà solo su Mediaset”

Amici di Maria De Filippi dice addio a Real Time. Dopo quasi sette anni il daytime del celebre talent che ha portato alla nascita di numerosi talenti sia nella musica che nella danza, è terminato il c ...

Martedì, in un gigantesco evento online denominato «Discovery Reacts», sono state presentare le novità televisive della prossima stagione. E, tra Donna Imma versione cuoca, nudi integrali e tentativi ...Amici di Maria De Filippi dice addio a Real Time. Dopo quasi sette anni il daytime del celebre talent che ha portato alla nascita di numerosi talenti sia nella musica che nella danza, è terminato il c ...