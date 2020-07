Palinsesti Discovery 2020/2021: Real Time senza Amici e con Sex Clinic, l’amore dopo il carcere. Novità, (Di martedì 7 luglio 2020) Nel corso della presentazione di oggi 7 Luglio 2020 dei Palinsesti Discovery 2020/2021 spuntano alcune novità, alcune conferme e anche degli abbandoni dolorosi: se arriva la new entry Ti spedisco in Convento c’è il saluto ad Amici su Real Time: mentre Bake Off ottiene la conferma e arriva una novità intrigante, quella di Sex Clinic. Andiamo a scoprire tutto insieme sulle novità dei Palinsesti Discovery per il 2020/2021. Palinsesti Discovery 2020/2021: le novità e le conferme Bake Off è da ritenersi quasi una sorta di apripista, dal momento che anche per la 2020/2021, il famoso programma di Real Time apre i battenti già venerdì 4 settembre. Confermati poi, nel corso della presentazione dei Palinsesti Discovery, anche altri titoli di punta del canale 31, insieme ad alcune novità. Ecco cosa succede. Real ... Leggi su italiasera

IlContiAndrea : #MaurizioCrozza apre la presentazione dei palinsesti di Discovery. Il suo programma #FratelliDiCrozza è naturalment… - italiaserait : Palinsesti Discovery 2020/2021: Real Time senza Amici e con Sex Clinic, l’amore dopo il carcere. Novità, - andreapalazzo2 : RT @davidemaggio: Finito il matrimonio tra #Amici e Discovery. - ValentinaPetrin : RT @GalantoMassimo: Palinsesti 2020-2021 Discovery: ecco le novità e le conferme di Nove, Real Time, DMax e degli altri canali In diretta… - damy85twit : RT @IlContiAndrea: #MaurizioCrozza apre la presentazione dei palinsesti di Discovery. Il suo programma #FratelliDiCrozza è naturalmente con… -