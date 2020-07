Palermo: torna 'Un mare di libri', kermesse letteraria di Terrasini (2) (Di martedì 7 luglio 2020) (Adnkronos) - Partner dell'evento sono la tipografia Arti Grafiche Abbate, che ha curato il materiale promopubblicitario, e il Bar Pasticceria Massaro di Palermo che offrirà l'aperitivo in occasione dei quattro appuntamenti. A curare la quinta edizione di Un mare Di libri è Franco Cascio, ideatore della rassegna: "Dopo il successo dello scorso anno non era facile ripetere un'edizione di altissimo livello per la qualità degli ospiti, autori e relatori, e dei volumi in rassegna. E invece “Un mare di libri” anche quest'anno conferma non solo di essere l'evento culturale di punta di Terrasini, ma anche un riferimento per autori e case editrici, nonché un appuntamento di rilievo nel circuito letterario siciliano. Mi preme ringraziare sin da adesso gli autori e le case editrici che parteciperanno alla rassegna, la direzione di Palazzo d'Aumale sempre ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Palermo: torna 'Un mare di libri', kermesse letteraria di Terrasini (2)... - StraNotizie : Palermo: torna 'Un mare di libri', kermesse letteraria di Terrasini - GiuliettaVanni : RT @SkyTG24: Agrigento, calci per fare abortire compagna: condannato torna libero - FilmMusicTracks : RT @francusu: dopo mesi si torna #inscena con la #magia dei #pupi! #teatrodeipupi #pupisiciliani #musiche #chitarra #tamburi #percussioni… - francusu : dopo mesi si torna #inscena con la #magia dei #pupi! #teatrodeipupi #pupisiciliani #musiche #chitarra #tamburi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo torna Palermo: torna 'Un mare di libri', kermesse letteraria di Terrasini Yahoo Finanza Torna 'Un mare di libri' a Terrasini con Terranova, Auci e Caponnetto

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Ritorna 'Un Mare Di Libri', la kermesse letteraria di Terrasini (Palermo), giunta alla quinta edizione e che rientra nel circuito delle rassegne letterarie siciliane.

Cavani torna in Serie A, ecco cosa pensano gli scommettitori. Voci insistenti dall'America

Edinson Cavani potrebbe tornare in Italia. A Napoli vivono i suoi figli, ma la destinazione del Matador potrebbe essere un'altra. Nelle scorse ore è circolata con insistenza, rimbalzata dall'America, ...

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Ritorna 'Un Mare Di Libri', la kermesse letteraria di Terrasini (Palermo), giunta alla quinta edizione e che rientra nel circuito delle rassegne letterarie siciliane.Edinson Cavani potrebbe tornare in Italia. A Napoli vivono i suoi figli, ma la destinazione del Matador potrebbe essere un'altra. Nelle scorse ore è circolata con insistenza, rimbalzata dall'America, ...