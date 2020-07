Palamara e il lido in Sardegna. Il pm si lamentava col prestanome. (Di martedì 7 luglio 2020) L’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, indagato per corruzione, secondo l’accusa, controllava uno stabilimento in Sardegna attraverso un commercialista. Nelle carte le foto e i messaggi: «Sulla sabbia ci sono le blatte» «L’insegna ti piace?». «Bello». «Allora procediamo». «Per il resto… uno sconforto. Una spiaggia vergognosa». È lo scambio di messaggi tra il commercialista romano Andrea … L'articolo Palamara e il lido in Sardegna. Il pm si lamentava col prestanome. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Palamara e il lido sardo controllato dal prestanome. Il pm si lamentava della gestione: «Fa schifo» - Corriere : Palamara e il lido sardo controllato dal prestanome. Il pm si lamentava: “Gestione s... - 51inif : Palamara e il lido sardo controllato dal prestanome Ma il pm si lamentava della gestione: «Fa schifo” - RassegnaZampa : #Palamara e il lido sardo controllato dal prestanome Ma il pm si lamentava della gestione: «Fa schifo» - SoniaLaVera : RT @avvocatorinaldi: #Palamara: spunta il lido occulto in #Sardegna, un suo amico commercialista ammette: 'Sono un prestanome di Luca'. htt… -