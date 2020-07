Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 8 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione (Di martedì 7 luglio 2020) Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 8 luglio 2020. Quali sorprese riserveranno le stelle ai segni zodiacali questo mercoledì? Ancora nervosismo per il Leone, la Vergine invece è battagliera sul lavoro. La Bilancia ha voglia di qualcosa di nuovo, mentre per lo Scorpione c’è molta stanchezza. Di seguito, ecco l’Oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni. Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 8 luglio 2020: Leone Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox domani ci sarà la Luna in aspetto contrario determinata e procurarti del nervosismo. E troverà la strada spianata, perché in questi giorni sei piuttosto avvilito dai problemi sul lavoro. Il fine settimana ti regalerà momenti più piacevoli, soprattutto in amore. Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 8 luglio 2020: ... Leggi su giornal

