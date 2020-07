OPS, UBI Banca ribatte alle osservazioni di Intesa Sanpaolo (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – “Sia Intesa Sanpaolo (Isp), in qualità di offerente, sia Ubi Banca, in qualità di società le cui azioni sono oggetto dell‘offerta pubblica di scambio promossa da Isp, hanno avuto modo di esprimere – nelle sedi, con gli strumenti e con le modalità previste dalla legge – le rispettive posizioni circa l’Ops”. È quanto fa sapere Ubi Banca in risposta alleosservazioni indirizzate ieri da Intesa Sanpaolo al Cda di Ubi. Venerdì scorso il Cda della Banca ha respinto l’offerta di scambio lanciata da Intesa che ha, poi, preso il via ieri in mattinata per terminare il prossimo 28 luglio. In merito alla ripartizione del valore e delle sinergie derivanti dall’operazione a favore degli attuali azionisti di Ubi Banca, l’Istituto precisa che “la valorizzazione di Ubi Banca e Intesa ... Leggi su quifinanza

StartMagNews : Proseguono le tensioni fra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca sull’Ops lanciata dal gruppo capeggiato da Messina. La nota… - sole24ore : Finale di partita. Via alle adesioni dopo il no del consiglio dell'ex popolare. Fondazioni decisive. Comunque vada,… - TommyBrain : BTP FUTURA, DOTT CITRO, OPS UBI E TRUMP' - IacobellisT : BTP FUTURA, DOTT CITRO, OPS UBI E TRUMP' - ontoxy : RT @FundsPeople_it: @intesasanpaolo ha emesso un comunicato relativo all’offerta pubblica di scambio contenente specifiche in merito a quan… -