Operazione antimafia a Trapani: Arrestato il boss Mariano Asaro (Di martedì 7 luglio 2020) I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA – 2 esponenti di vertice delle famiglie mafiose di Castellamare del Golfo e Paceco, per associazione di tipo mafioso.... L'articolo Operazione antimafia a Trapani: Arrestato il boss Mariano Asaro puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

