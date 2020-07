Omotransfobia, l’allarme dello psichiatra Cantelmi: “A rischio la libertà di ricerca” (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Il ddl Zan-Scalfarotto che manda in galera chi viene accusato di “Omotransfobia” è un bavaglio non soltanto alla libertà di opinione e di espressione, ma anche alla libertà di effettuare ricerca clinica. A lanciare l’allarme è Tonino Cantelmi, professore di Cyberpsicologia presso l’Università europea di Roma e presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici (Aippc). Lo psichiatra analizza i possibili impatti negativi del pensiero unico sotteso nel testo del ddl contro l’Omotransfobia che dovrebbe approdare alla Camera il prossimo 27 luglio. “Potrei essere tacciato di omofobia per le mie ricerche cliniche” “Come psichiatra – dice all’agenzia Sir – il problema che mi pongo riguarda la ricerca clinica. Mi chiedo se con questo tipo di legge ... Leggi su ilprimatonazionale

