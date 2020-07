“Oltre un’azienda su due a rischio” e Pil a -11.2%. ‘Italia maglia nera’ (Di martedì 7 luglio 2020) Peggio di quanto avessero previsto. “La recessione sarà ancora più profonda” e le “divergenze tra i Paesi saranno ancora più ampie”. La Commissione europea rettifica le stime previste per il PIl 2020, in Italia il valore scenderà in picchiata a -11,2% invece di scivolare al -9,5% indicato a maggio. Differisce anche la possibilità di ripresa per il 2021, mentre prima si considerava un rimbalzo del 6,5%, adesso si tiene conto del 6,1%. Quelli italiani sono i dati peggiori all’interno dell’eurozona, a seguire Spagna con -10,9% e Francia con -10,6%. Per Germania, Olanda e Polonia sono previste contrazioni più ridotte. Nel complesso, il Pil della zona euro scenderà a -8,7% nel 2020, per risalire al 6,1% nel 2021. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis concorda con i dati ... Leggi su ilparagone

Agenzia_Ansa : #Istat Oltre un'azienda su 3 rischia la chiusura per #Covid. Oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 sono in pericolo… - FlorianaMissori : RT @Agenzia_Ansa: #Istat Oltre un'azienda su 3 rischia la chiusura per #Covid. Oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 sono in pericolo #ANSA h… - BobToney65 : RT @icebergfinanza: Calo record del Pil in Italia: -11,2% nel 2020. Eurozona a -8,7%. Istat: 'Oltre un'azienda su 3 rischia di chiudere' Co… - DaUnaStoriaVera : RT @icebergfinanza: Calo record del Pil in Italia: -11,2% nel 2020. Eurozona a -8,7%. Istat: 'Oltre un'azienda su 3 rischia di chiudere' Co… - kekkocadoni1983 : RT @icebergfinanza: Calo record del Pil in Italia: -11,2% nel 2020. Eurozona a -8,7%. Istat: 'Oltre un'azienda su 3 rischia di chiudere' Co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oltre un’azienda Lavoro | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso