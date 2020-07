Ocse vede picco disoccupazione in Italia al 12,4%, "agire presto per giovani" (Di martedì 7 luglio 2020) L’Italia è stato uno dei paesi Ocse più colpiti dalle ricadute economiche del Covid-19: se si considera sia il margine estensivo (meno occupati) che quello intensivo (meno ore tra chi è rimasto al lavoro), l’impatto della crisi sull’Italia è stato tra i più forti nei paesi Ocse per i quali sono disponibili dati con un calo del totale delle ore lavorate del 28% nei primi tre mesi della crisi”.La disoccupazione dell’Italia, che a febbraio 2020 era ancora ben al di sopra del livello pre-crisi 2008, dovrebbe raggiungere il 12,4% a fine 2020, “cancellando quattro anni di lenti miglioramenti” scrive l’Ocse nella scheda consacrata all’Italia delle Prospettive sull’Occupazione 2020 presentate oggi a Parigi. “Se la pandemia sarà tenuta sotto controllo - prosegue l’organismo- la ... Leggi su huffingtonpost

