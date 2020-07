Ocse, in Italia a rischio fino a 1,5 milioni posti lavoro a causa del Covid (Di martedì 7 luglio 2020) Nel 2020 l’Italia rischia di perdere quasi 1,5 milioni di posti di lavoro a causa della crisi del Covid-19 rispetto al 2019. E’ quanto emerge dall’Employment Economic Outlook 2020 dell’Ocse, secondo il quale nei primi tre mesi dell’anno l’Italia ha già perso circa 500 mila posti e in caso di scenario favorevole, cioè senza una seconda ondata di pandemia, rischia di perdere circa un altro mezzo milione di posti e in caso di scenario avverso, cioè in presenza di una seconda ondata di contagi, rischia di perdere circa un altro milione di posti. Più nel dettaglio l’Italia nel 2020, nello scenario migliore, perderà 1.148.620 di posti rispetto al 2019 e nello scenario peggiore 1.483.920 posti. In generale, i posti a rischio nell’area Ocse, a fine 2020, saranno oltre 31 milioni nello scenario migliore e 53 ... Leggi su tpi

