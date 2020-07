Ocean Viking, migranti tutti negativi al Covid: terminato trasbordo (Di martedì 7 luglio 2020) Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Sono risultati tutti negativi, come apprende l'Adnkronos, i 180 migranti a bordo della nave Ocean Viking che nella notte sono stati trasbordati al porto di Porto Empedocle (Agrigento) sulla nave Moby Zaza per la quarantena. Le operazioni del trasbordo, senza pullman per "una questione di sicurezza" ma a piedi, sono state coordinate dalla Capitaneria di porto, dalla Questura e della Prefettura. Presenti al porto poliziotti, uomini della Gdf e carabinieri. I 180 migranti, tra cui donne e bambini, trascorreranno a bordo della Zaza, ormeggiata al porto, i prossimi 15 giorni. Poi verranno smistati in vari centri di accoglienza. Leggi su liberoquotidiano

