Occhio alla bufala su Graziano Mesina ritrovato in Sardegna oggi 7 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Sta circolando un annuncio su Graziano Mesina ritrovato in Sardegna oggi 7 luglio. Una vera e propria fake news, pubblicata da un sito che fa satira sull'argomento, al punto da prendere in giro tanti italiani. Solo leggendo il pezzo in modo più approfondito, infatti, si scopre che la notizia sia del tutto inventata e che la fuga dell'uomo di 78 anni sia ancora in corso. Insomma, una di quelle bufale nelle quali si casca per la solita superficialità con la quale approcciamo le notizie disponibili sui social. Dopo la storia di Teresa Fidalgo, con la sua leggenda che sta circolando soprattutto su WhatsApp questo martedì, come vi ho riportato stamane con un altro articolo, cerchiamo dunque di analizzare l'origine della notizia falsa. Come avviene spesso e volentieri con le news di dominio pubblico e particolarmente calde in un determinato periodo, anche la fuga di ... Leggi su optimagazine

Alice ha perso un occhio. Ora è sotto choc! Si chiede perché? Perché quel clandestino che nemmeno conosceva gli ha lanciato sassi. Si chiama Alice, ed è stata presa a SASSATE da balbir cumar. Un clandestino senza PERMESSO DI SOGGIORNO!

Samuele Sartini è da tempo un produttore di livello internazionale. La sua "Love You Seek / Seek Bromance" nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di "The 15:17 To Paris", film del celeberrimo p ...

Lo spettacolo della cometa Neowise, visibile a occhio nudo sopra Milano

Sarà possibile vederla sia a occhio nudo sia con piccoli binocoli e telescopi ... A partire dall’11 luglio sarà preferibile cercarla alla sera bassa sull’orizzonte di nord-ovest, fra le 21 e le 24 ...

