Obsidian potrebbe annunciare un grande RPG simile a Skyrim all'evento next-gen di Xbox (Di martedì 7 luglio 2020) Un grande progetto AAA di Obsidian Entertainment, apparentemente simile a Skyrim, potrebbe essere annunciato al prossimo show di Xbox alla fine di questo mese.L'imminente evento di Microsoft dovrebbe essere pieno di rivelazioni spettacolari secondo esperti affidabili. Apparentemente, la società sta cercando di porre fine alla storia "Xbox non ha giochi" con la sua line-up di giochi next-gen. Ecco perché Microsoft ha acquisito diversi studi importanti per lavorare su vari nuovi titoli, tra cui reboot e nuove IP.Tra questi giochi, dovrebbe esserci il progetto RPG tripla A di Obsidian Entertainment, che sarebbe in lavorazione da un bel po' di tempo ormai.Leggi altro... Leggi su eurogamer

