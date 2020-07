Nuovo focolaio in Italia all’interno dell’ospedale: ci sono diversi contagi (Di martedì 7 luglio 2020) Un Nuovo piccolo focolaio di Coronavirus è scoppiato in Emilia Romagna, precisamente nel reparto post-acuti dell'ospedale Infermi di Rimini. "Al momento – ha comunicato l'Ausl Romagna – la situazione risulta circoscritta". Le persone coinvolte e risultate infette sono otto, cinque donne e tre uomini, tutti asintomatici e pazienti del reparto. I casi, a quanto pare, sono emersi a seguito del tampone effettuato di routine sabato scorso a un uomo in dimissione a cui è seguita un'indagine epidemiologica, con test a tappeto effettuati anche a medici, infermieri e al resto del personale sanitario, i cui risultati devono ancora arrivare. (Continua...) È stata predisposta la quarantena a tutti i contatti stretti dei pazienti positivi, mentre quest'ultimi restano per ora in ospedale, ma per loro sono state adottate una serie di ... Leggi su howtodofor

