Nuove banconote da 5 e 10 euro in arrivo. Ecco cosa cambia

Nuove banconote da 5 e 10 euro in arrivo: a dare l'annuncio è stata la stessa Banca Centrale europea con un tweet, per la prima volta campeggerà la firma di una donna (quelle precedenti, naturalmente, continueranno a essere valide).

Nuove banconote da 5 e 10 euro: l'annuncio della Bce

Le Nuove banconote da 5 e 10 euro sono entrate in circolazione pochi giorni fa; a darne notizia è stata la stessa Banca Centrale europea con un tweet pubblicato il 3 luglio 2020. "Sono qui" Abbiamo appena ricevuto le prima banconote con la firma del Presidente Lagarde. Quelle da 5 e 10 euro saranno le prime con la sua firma a entrare in circolazione, a partire dalla prossima settimana. Le banconote con la firma degli ex presidenti rimarranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove banconote Nuovi 5 € e 10 €: arriva una novità eccezionale. Cosa cambia Money.it Nuovi 5 € e 10 €: arriva una novità eccezionale. Cosa cambia

La BCE ha presentato le nuove banconote da 5 e 10 euro in circolazione, le prime firmate da una donna. Entrano in circolazione le nuove banconote da 5 euro e 10 euro, con una novità unica al mondo.

La BCE ha presentato le nuove banconote da 5 e 10 euro in circolazione, le prime firmate da una donna. Entrano in circolazione le nuove banconote da 5 euro e 10 euro, con una novità unica al mondo.