"Non rilassarti". Diletta Leotta si mostra così, spunta Zlatan Ibrahimovic: il raptus del campione. Vuoi vedere che... (Di martedì 7 luglio 2020) Lei si mostra al suo meglio e lui... entra a gamba tesa. Lei è Diletta Leotta, lui Zlatan Ibrahimovic, protagonisti di un siparietto su Instagram. Ad aprire le danze la conduttrice Dazn, che pubblica uno scatto in cui si mostra su un tetto, vestita con uno scollatissimo body nero, il tutto a poche ore dalla partita della sera tra Milan e Juventus. "E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po' di relax. Ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi", ha scritto la Leotta in calce alla foto. Ed ecco piovere la risposta di Zlatan: "Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti", ha commentato sornione lo svedese, il quale probabilmente è alle sue ultime settimane a Milano (non restarà il rossonero). Leggi su liberoquotidiano

Angelredblack1 : RT @sportface2016: #Calcio Zlatan #Ibrahimovic 'punzecchia' Diletta #Leotta su Instagram: ecco il commento dello svedese a una foto http… - andrewsword2 : RT @Caos_Ordinato: Collega in ufficio dopo aver saputo che ho fatto un tamponamento: - Quindi oggi inizi i massaggi? - Si beh...ma t-ti tir… - Caos_Ordinato : Collega in ufficio dopo aver saputo che ho fatto un tamponamento: - Quindi oggi inizi i massaggi? - Si beh...ma t-t… - ILOVEPACALCIO : #Ibrahimovic scherza con #DilettaLeotta sui social: 'Diletta non rilassarti' (FOTO) - sportli26181512 : Diletta Leotta, una foto che scatena Ibrahimovic: siparietto sui social!: Il fuoriclasse del #Milan ha risposto iro… -