“Non ci può essere libertà se non si può essere razzista”: il post shock del consigliere leghista (Di martedì 7 luglio 2020) “Non ci può essere libertà se non si permette ad una persona di essere razzista”, lo scrive su Facebook Matteo Gazzini, esponente della Lega a Bolzano e, come lui stesso si definisce, “coordinatore della Lega negli Usa”. A quanto pare un uomo di fiducia del Carroccio. Gazzini è stato candidato alla Camera dei Deputati nelle Politiche del 2018, nella circoscrizione estero, senza fortuna. Così come invano ha tentato anche l’avventura alle Europee dello scorso anno, pure quella finita senza elezione. Il suo post su Facebook ha scatenato non pochi sfottò sui social che lo stesso Gazzini ha incassato a fatica, tanto da dover chiarire solo oggi, 7 giugno, che in realtà trattasi di una provocazione. L’esponente leghista, nel suo post espone un vero e proprio corto circuito. “Non ci può ... Leggi su tpi

