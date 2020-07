«Non c’è libertà se non si può essere razzisti», la stramba teoria del leghista Matteo Gazzini (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo il leghista Matteo Gazzini non c’è vera libertà se non si può essere anche razzisti. Il cortocircuito liberale dell’esponente della Lega a Bolzano, già candidato alle Politiche 2018, è partito da un post di qualche giorno fa su Facebook, scatenando non pochi sfottò sui social che lo stesso Gazzini ha incassato a fatica, tanto da dover chiarire solo oggi, 7 giugno, che in realtà trattasi di una provocazione. Nella sua spericolata provocazione, Gazzini, che è anche coordinatore della Lega negli Stati Uniti come riporta il sito della Lega nel mondo, diceva: «Non ci può essere libertà se non si permette a una persona di essere razzista. Che si scansi Voltaire, Gazzini incalza: «Il problema non è il razzismo, ma la discriminazione che il razzismo crea e questo è ... Leggi su open.online

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - borghi_claudio : Ho ricevuto la nota della ragioneria sul decreto rilancio... era meglio se non l'avessi ricevuta. Qui c'è un proble… - repubblica : #EnnioMorricone 'La musica mi ha salvato da fame e guerra. 'Ma l'arte è puro talento, la sofferenza non c'entra' - riverpoptate : @giuucci “è stato detto” se ti riferisci all’altro hashtag allora sono io che ho scritto. e ho detto che mi sembra… - brunomegale1 : RT @micheledalai: Questo feed osceno appare sulla home di @repubblica ogni giorno, titoli sempre più squallidi per fare clickbait. Però Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista