No Time To Die, Rami Malek inquietantissimo in una foto promozionale del film (Di martedì 7 luglio 2020) No Time To Die, il villain di Rami Malek inquieta gli spettatori in una nuova foto del film di James Bond diretto da Cary Joji Fukunaga. No Time To Die, un Rami Malek che più creepy non si può si "mostra" in questa nuova foto promozionale di Bond 25, in cui l'attore Premio Oscar interpreterà il villain. Arriva da Empire una nuova immagine in esclusiva del prossimo film nella saga di 007, No Time To Die, l'ultimo che avrà come protagonista il James Bond di Daniel Craig. Ad accompagnare l'attore britannico nella pellicola saranno star del calibro di Ana De Armas, Naomie Harris, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes, Christoph Waltz e Ben Wishaw, ma anche Rami Malek. Molto si è parlato del personaggio che potrebbe ... Leggi su movieplayer

