No al credito d’imposta per gli sponsor: ira delle Leghe (Di martedì 7 luglio 2020) La politica dice no, nonostante tutto sembrasse indirizzato verso il via libera: la Commissione Bilancio della Camera ha infatti escluso l’introduzione del credito d’imposta del 50 per cento sulle sponsorizzazioni sportive dagli emendamenti allegati dal DL Rilancio. Con l’ira delle diverse Leghe italiane che continuano a puntare forte sulla misura per salvaguardare l’attività sportiva in … L'articolo No al credito d’imposta per gli sponsor: ira delle Leghe è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MarcoBellinazzo : Disgraziato il Paese in cui il Governo agisce come un comitato elettorale e ad esempio boccia il credito d'imposta… - capuanogio : Il Governo nemico dello sport ha negato il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni preferendo qualche mancetta a p… - Mov5Stelle : Per le aziende con ricavi non superiori a 5 milioni abbiamo previsto un credito d’imposta del 60% sugli affitti deg… - CalcioFinanza : La Commissione Bilancio dice no al credito d’imposta per gli sponsor: ira delle Leghe - Giovanni5gran : RT @MarcoBellinazzo: Disgraziato il Paese in cui il Governo agisce come un comitato elettorale e ad esempio boccia il credito d'imposta sug… -

Ultime Notizie dalla rete : credito d’imposta Conte: Taglio dell'Iva per chi paga con il bancomat Corriere della Sera