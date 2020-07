NFL, Mahomes firma il contratto più ricco della storia: cifra assurda (Di martedì 7 luglio 2020) NFL, Mahomes firma il contratto più ricco della storia: cifra assurda. il giovane quarterback rimarrà altri 10 anni a Kansas City per 477 milioni di dollari I Chiefs di Kansas City hanno consegnato al quarterback Patrick Mahomes, 24 anni, vincitore dell’ultimo Super Bowl, un’estensione del contratto di 10 anni dal valore di 477 milioni di … L'articolo NFL, Mahomes firma il contratto più ricco della storia: cifra assurda proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Patrick #Mahomes, 24 anni, nella storia: decennale da 503 milioni di dollari. Il suo è l'affare più ricco di sempre nello… - Eurosport_IT : Patrick #Mahomes, 24 anni, nella storia: decennale da 503 milioni di dollari. Il suo è l'affare più ricco di sempre… - Italia_Notizie : Patrick Mahomes, contratto da 450 milioni di dollari in 10 anni: è il più ricco della storia - SportRepubblica : Nfl, il contratto più ricco della storia: Mahomes firma per altri 10 anni coi Chiefs per 477 milioni di dollari - repubblica : Nfl, il contratto più ricco della storia: Mahomes firma per altri 10 anni coi Chiefs per 477 milioni di dollari [di… -