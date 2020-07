NFL, Kansas City blinda Mahomes: contratto di 10 anni a 503 milioni di dollari (Di martedì 7 luglio 2020) L’emergenza sanitaria anche nello sport ha causato una grave crisi economica, che però sembra non toccare il football americano. Infatti, Kansas City ha blindato Patrick Mahomes, MVP dell’ultimo Super Bowl, con un contratto di 10 anni dal valore di 503 milioni di dollari. Si tratta dell’accordo più ricco della storia dello sport professionistico, che supera i già esorbitanti 426,5 milioni di dollari del contratto di Mike Trout con i Los Angeles Angels. “Da quando è entrato a far parte dei Chiefs solo pochi anni fa, Patrick è diventato uno degli atleti più prolifici in tutti gli sport” ha dichiarato Clark Hunt, presidente della franchigia di Kansas City, “con il suo gioco dinamico e la sua personalità contagiosa è una delle stelle più conosciute. È un leader straordinario, sono lieto ... Leggi su sportface

