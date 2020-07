Neymar, TAS respinge il ricorso del Santos contro il Barcellona (Di martedì 7 luglio 2020) Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha respinto l’appello presentato dal Santos alla FIFA in cui il club brasiliano ha richiesto un risarcimento danni per 61.295.000 euro al Barcellona – e le relative sanzioni sportive – in relazione al trasferimento di Neymar dal club brasiliano a quello spagnolo nel 2013. «Il TAS – spiega il club … L'articolo Neymar, TAS respinge il ricorso del Santos contro il Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportface2016 : Caso #Neymar | Il #TAS respinge il ricorso del #Santos: chiedeva altri 61 milioni dal #Barcellona - CalcioFinanza : Caso #Neymar, il #TAS respinge il ricorso del #Santos contro il #Barcellona - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Neymar, il TAS respinge il ricorso del Santos contro il Barça: Il TAS (Tribunale Arbitral… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar TAS Caso Neymar, il TAS respinge il ricorso del Santos contro il Barcellona Calcio e Finanza Caso Neymar, il Tas respinge ricorso Santos: chiedeva altri 61 milioni dal Barcellona

Caso chiuso. Il Tas di Losanna ha bocciato il ricorso del Santos che reclamava dal Barcellona 61.295.000 euro per l’acquisto di Neymar nell’estate del 2013. Secondo l’analisi redatta dal Tribunale arb ...

Caso Neymar, il TAS respinge il ricorso del Santos contro il Barcellona

Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha respinto l’appello presentato dal Santos alla FIFA in cui il club brasiliano ha richiesto un risarcimento danni per 61.295.000 euro al Barcellona – e le rel ...

Caso chiuso. Il Tas di Losanna ha bocciato il ricorso del Santos che reclamava dal Barcellona 61.295.000 euro per l’acquisto di Neymar nell’estate del 2013. Secondo l’analisi redatta dal Tribunale arb ...Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha respinto l’appello presentato dal Santos alla FIFA in cui il club brasiliano ha richiesto un risarcimento danni per 61.295.000 euro al Barcellona – e le rel ...