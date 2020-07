NBA – Gallinari allontana la free agency e pensa ai Playoff: “nessuna distrazione, voglio solo giocare” (Di martedì 7 luglio 2020) L’estate NBA solitamente coincide con la free agency e i movimenti di mercato delle franchigie, ma visto il dilatarsi della stagione regolare e della successiva postseason, non c’è tempo per farsi distrarre dal mercato. Lo sa bene Danilo Gallinari, free agent in estate e probabilmente a caccia dell’ultimo grande contratto NBA della sua carriera, che intervistato al sito dei Thunder, spiega di essere concentrato solo sulla ripartenza in ottica Playoff: “credo che io e Paul potremmo aiutare la squadra come veterani, ma penso che alla fine, dato che giocheremo a pallacanestro, tutti sapranno cosa fare. Il lato positivo è che non avremo molte distrazioni. Sarà davvero tutto incentrato sul basket, e prepararsi agli allenamenti e a giocare così tanti incontri diventerà naturale”.L'articolo NBA – Gallinari allontana ... Leggi su sportfair

