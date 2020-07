Napoli, Cristiano Giuntoli accusa la Roma di violazione delle misure di sicurezza anti-Covid (Di martedì 7 luglio 2020) Cristiano Giuntoli accusa la Roma. Si parla di mancato rispetto delle norme anti-Covid sul distanziamento sociale in panchina in occasione della gara del San Paolo di domenica scorsa. “Se esiste un protocollo, va rispettato. Mentre loro hanno deciso – dopo aver firmato un’autocertificazione in cui si assumevano le proprie responsabilità – di seguire un criterio personale e regolarsi autonomamente. Qui siamo in presenza di una vicenda seria, che è legata ad un dramma universale, e che per fronteggiare eventuali rischi richiede l’attuazione di atteggiamenti irreprensibili a cui la Roma si è sottratta”, ha detto il direttore sportivo azzurro, come riportato dal Corriere dello Sport. “Deve esserci una distribuzione alternata lasciando un posto vuoto tra una sedia occupata e l’altra; e poi che si deve ... Leggi su calciomercato.napoli

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Samuel___68 : RT @CR7_inside: ?? Depuis le 1er décembre, @Cristiano en Serie A c’est : Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ???????? Ro… - i2lies660 : RT @CR7_inside: ?? Depuis le 1er décembre, @Cristiano en Serie A c’est : Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ???????? Ro… - ACMATTONY : RT @CR7_inside: ?? Depuis le 1er décembre, @Cristiano en Serie A c’est : Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ???????? Ro… - Misterwest9 : RT @CR7_inside: ?? Depuis le 1er décembre, @Cristiano en Serie A c’est : Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ???????? Ro… -