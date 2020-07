Naked Attraction, arriva la versione italiana (Di martedì 7 luglio 2020) Naked Attraction Naked Attraction, il chiacchierato programma sul corteggiamento ’senza veli’, avrà una sua versione italiana. Il programma della minchia (nel vero senso dell’espressione) diventerà presto tricolore: la messa in onda è prevista per il gennaio 2021. Il gruppo Discovery, che già aveva acquisito i diritti per la versione estera dello show, lo ha annunciato stamane nell’ambito della presentazione dei prossimi palinsesti. La trasmissione, hanno spiegato i dirigenti dell’emittente, verrà proposta nella sua versione senza censure (quindi con i nudi integrali dei concorrenti) solo su DPlay Plus. Niente tv. Questo a motivo delle vigenti norme, che non ne consentirebbero la messa in onda sul piccolo schermo se non con le opportune pixellature. A partire dal 16 giugno scorso, Discovery ha trasmesso il dating show ... Leggi su davidemaggio

