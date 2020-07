Naked Attraction, arriva la versione italiana (Di martedì 7 luglio 2020) Naked Attraction Naked Attraction, il chiacchierato programma sul corteggiamento ’senza veli’, avrà una sua versione italiana. Il programma della minchia (nel vero senso dell’espressione) diventerà presto tricolore: la messa in onda è prevista per il gennaio 2021. Il gruppo Discovery, che già aveva acquisito i diritti per la versione estera dello show, lo ha annunciato stamane nell’ambito della presentazione dei prossimi palinsesti. La trasmissione, hanno spiegato i dirigenti dell’emittente, verrà proposta nella sua versione senza censure (quindi con i nudi integrali dei concorrenti) solo su DPlay Plus. Niente tv. Questo a motivo delle vigenti norme, che non ne consentirebbero la messa in onda sul piccolo schermo se non con le opportune pixellature. A partire dal 16 giugno scorso, Discovery ha trasmesso il dating show ... Leggi su davidemaggio

tipidatinder : Via i vestiti, #tipidatinder!!! E’ arrivato in Italia “Naked attraction”, il partner si sceglie dai genitali… via… - Primaonline : . @DiscoveryItalia rilancia. Tutte le novità 2020-21, da 'Naked Attraction' all’accordo digital con Triboo. Araimo:… - StampaFin : Discovery rilancia. Tutte le novità 2020-21, da ‘Naked Attraction’ all’accordo digital con Triboo. Araimo: cresciam… - Primaonline : Discovery rilancia. Tutte le novità 2020-21, da 'Naked Attraction' all’accordo digital con Triboo. Araimo: cresciam… - fasciaprotetta : Pronti per la versione italiana di #nakedattraction? Scopri dove si potrà vedere sul nostro blog:… -

Ultime Notizie dalla rete : Naked Attraction I 5 dating show più trash di sempre GQ Italia Palinsesti Discovery 2021, 10 anni di Real Time e Crozza al centro: “Rivoglio il pubblico in studio”

Si intitolava Discovery Reacts la presentazione dei palinsesti delle reti del gruppo Discovery per la prossima stagione. Necessariamente in streaming, causa Covid, ma ugualmente propositiva. A cominci ...

Discovery rilancia. Tutte le novità 2020-21, da ‘Naked Attraction’ all’accordo digital con Triboo. Araimo: cresciamo più di tutti, +10%

Si reagisce e si rilancia, con qualche idea del tutto inedita, alcune interessanti e curiose novità – dal cult ‘Naked Attraction’, al docureality che fa sperimentare a giovani scapestrate l’abito tala ...

Si intitolava Discovery Reacts la presentazione dei palinsesti delle reti del gruppo Discovery per la prossima stagione. Necessariamente in streaming, causa Covid, ma ugualmente propositiva. A cominci ...Si reagisce e si rilancia, con qualche idea del tutto inedita, alcune interessanti e curiose novità – dal cult ‘Naked Attraction’, al docureality che fa sperimentare a giovani scapestrate l’abito tala ...