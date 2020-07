MOVIOLA Milan Juve: l’episodio chiave del match (Di martedì 7 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Milan Juve L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Milan e Juve, valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Guida. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Moviola Milan-Juve: gli episodi dubbi del match di San Siro - - AntonioTisi : Dalle 21.40, Milan-Juventus con Francesco Repice e Fulvio Collovati. Commento e #moviola di Filippo Grassia.… - junews24com : Milan-Juve LIVE: cronaca, moviola, risultato e tabellino del match - - infoitsport : Juve-Torino, la MOVIOLA: De Ligt e Dybala saltano il Milan. Il Var dà rigore al Toro, Belotti ne chiede un altro -