MotoGP, Valentino Rossi vuole continuare: accordo biennale vicino con Petronas (Di martedì 7 luglio 2020) Valentino Rossi vuole continuare. È questa la convinzione che nelle ultime settimane è cresciuta sempre più nella mente del campione italiano. Nonostante l’addio annunciato a Yamaha al termine della stagione, a seguito della promozione di Fabio Quartararo, il Dottore è motivato a proseguire il suo percorso nel Motomondiale affrontando una nuova sfida con il team Petronas, scuderia clienti Yamaha. Il nove volte iridato, infatti, potrebbe disporre di una M1 e di un trattamento da pilota ufficiale e stando a quanto riportato dalla rivista Speedweek ormai per la conclusione dell’accordo Rossi-Petronas mancherebbero soltanto i dettagli. Si parla di un contratto biennale ma non viene specificato se l’accordo sarà spalmato su due anni oppure su un anno con opzione per il secondo. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince in rimonta ad Assen ? Il 'dottore' vince il Gran Premio d'Olanda dopo una gara straordinaria… - sportface2016 : Valentino #Rossi vuole continuare: accordo biennale vicino con #Petronas #VR46 - ryo_rossi_ma46 : @MotoGP Valentino Rossi ...;( - rosannaminopoli : @adrianv46 Finché c'è Valentino c'è MotoGP No Valentino no party! - piu_gas : RT @adrianv46: Valentino Rossi es MotoGP, fin. -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Valentino Valentino Rossi: Tavullia meta di fan MotoGP e gastronomia Corse di Moto MOTOGP, LORENZO: MARQUEZ FAVORITO, MA COSE CAMBIANO

"Ovviamente, Marquez è il favorito. Vince ininterrottamente dal 2014, con l'eccezione dell'anno in cui ho vinto io il Mondiale (il 2015, ndr) e questo dice tutto. È arrivato in MotoGp e ha vinto all'e ...

Nick Harris blog: Superbike Island

20 anni fa, Jeremy McWilliams definì la Gran Bretagna ‘Superbike Island’ – non sbagliando. Ma il Gran Premio del 2000 fu un punto di svolta Vent’anni fa Jeremy McWilliams chiamò la Gran Bretagna come ...

"Ovviamente, Marquez è il favorito. Vince ininterrottamente dal 2014, con l'eccezione dell'anno in cui ho vinto io il Mondiale (il 2015, ndr) e questo dice tutto. È arrivato in MotoGp e ha vinto all'e ...20 anni fa, Jeremy McWilliams definì la Gran Bretagna ‘Superbike Island’ – non sbagliando. Ma il Gran Premio del 2000 fu un punto di svolta Vent’anni fa Jeremy McWilliams chiamò la Gran Bretagna come ...