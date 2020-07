MotoGp, Valentino Rossi e il Team Petronas vicini all’accordo: possibile novità sulla durata del contratto (Di martedì 7 luglio 2020) La trattativa va avanti ormai da parecchie settimane, ma sembra che questi potrebbero essere i giorni decisivi per la fumata bianca. Valentino Rossi e il Team Petronas sono vicini all’accordo totale, mancano solo alcuni dettagli prima delle firme sui contratti che sanciranno la continuazione della carriera del Dottore in MotoGp. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesStando a quanto riferito da Speedweek, il pilota pesarese potrebbe firmare un’intesa di due anni e non più annuale come aveva paventato nei mesi scorsi. Resta da capire però se si tratti di un accordo biennale oppure di un contratto di un anno con opzione di rinnovo, ipotesi che al momento appare più plausibile. Ciò che è certo comunque è che Valentino Rossi sia vicino alla firma, i pRossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per l’annuncio ufficiale.L'articolo ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince in rimonta ad Assen ? Il 'dottore' vince il Gran Premio d'Olanda dopo una gara straordinaria… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - #ValentinoRossi e #Yamaha Petronas potrebbero annunciare un contratto biennale. L'ennesimo colpo di scena nel mer… - corsedimoto : MOTOGP - #ValentinoRossi e #Yamaha Petronas potrebbero annunciare un contratto biennale. L'ennesimo colpo di scena… - zizionice : RT @OA_Sport: MotoGP, Valentino Rossi verso un biennale con la Yamaha Petronas! Le novità sul Dottore - OA_Sport : MotoGP, Valentino Rossi verso un biennale con la Yamaha Petronas! Le novità sul Dottore -