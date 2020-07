MotoGP, Lorenzo: “Ovviamente Marquez è il favorito, ma le cose cambiano” (Di martedì 7 luglio 2020) “Ovviamente, Marquez è il favorito. Vince ininterrottamente dal 2014, con l’eccezione dell’anno in cui ho vinto io il Mondiale e questo dice tutto. È arrivato in MotoGP e ha vinto all’esordio, e si è ripetuto quasi sempre. In questo momento Marc è il migliore, ed è difficile batterlo per gli altri, ma le cose cambiano“. Queste le parole dell’ex pilota Jorge Lorenzo sul motomondiale 2020 che prenderà il via tra meno di due settimane a Jerez. “A differenza del Trial, in MotoGP la moto è molto importante, ci sono tanti aspetti che contano: motore, ciclistica, elettronica…” ha sottolineato il 5 volte iridato. “se Marc dovesse avere problemi con la moto, o se la Honda non dovesse essere sufficientemente competitiva, potrebbe trovarsi in difficoltà contro la Yamaha di ... Leggi su sportface

sportface2016 : #MotoGP, le dichiarazioni di Jorge #Lorenzo: 'Ovviamente #MArquez è il favorito, ma le cose cambiano' - Sport_Mediaset : #MotoGP, la #Ducati tratta con #Lorenzo per un possibile ritorno. Lo stallo del rinnovo di #Dovizioso apre nuovi sc… - cheetozkrenyez : @MotoGP Iannone, Zarco, Lorenzo (in Honda), Syahrin .... - AlePassanti : RT @OA_Sport: MotoGP, Jorge Lorenzo torna in Ducati? Il papà: “Stanno negoziando”. E il sedile di Dovizioso traballa - OA_Sport : MotoGP, Jorge Lorenzo torna in Ducati? Il papà: “Stanno negoziando”. E il sedile di Dovizioso traballa -