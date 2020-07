MotoGp, Gibernau distrugge Valentino Rossi: dichiarazioni pesantissime all’indirizzo del Dottore (Di martedì 7 luglio 2020) Valentino Rossi e Sete Gibernau non si sono mai amati, la loro è stata una rivalità acerrima sfociata a volte anche in contrasti abbastanza turbolenti. A distanza di tanti anni, il pilota spagnolo è tornato a parlare del Dottore, ancora protagonista in MotoGp nonostante siano passati oltre 15 anni dai loro scontri in pista. Bryn Lennon/Getty ImagesGibernau è intervenuto ai microfoni di DAZN per ricordare un particolare del GP di Germania del 2003, concluso con la vittoria dello spagnolo su Rossi: “abbiamo raggiunto il GP con tre vittorie per ciascuno e la Honda portò uno scarico speciale per Valentino Rossi per fare la differenza. Non lo voleva e qualcuno all’interno della Honda decise di darmelo. In alcune sessioni di prove lo abbiamo messo e, nonostante il forte rumore, generava molta trazione e in curva andavo meglio. Dopo la gara ... Leggi su sportfair

