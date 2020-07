Morricone, fantastico omaggio nella sua Roma (Di martedì 7 luglio 2020) Morricone, arriva uno splendido tributo dalla sua Roma dopo la dipartita. L’iniziativa è lanciata dalla sindaca Virginia Raggi ed è abbracciata con entusiasmo dall’intera città capitolina. La Città Eterna omaggia Ennio Morricone, indimenticabile artista scomparso ieri all’età di 92 anni dopo una caduta. Come infatti riporta l’ANSA, per un giorno le note dell’artista risuoneranno nella metropolitana … L'articolo Morricone, fantastico omaggio nella sua Roma proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

E' nel segno di Ennio Morricone che si è svolta stasera la 74a edizione dei Nastri d'Argento 2020 che proprio al musicista sono dedicati. "Dedico questo premio ad Ennio Morricone che ha reso squillant ...Era la sera dell’8 giugno del 1990 quando Morricone, per una volta tradendo quell’indolenza ... per condurre l’affollatissima platea del Petruzzelli in un viaggio fantastico attraverso le sue colonne ...