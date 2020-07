Morandi e la moglie Anna ospiti di Al Bano e Lecciso: la foto su Instagram (Di martedì 7 luglio 2020) Loredana Lecciso ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha conquistato i fan: insieme a lei, sullo sfondo delle Tenute Carrisi, Al Bano e due ospiti d’eccezione, Gianni Morandi e Anna. Il cantante sta trascorrendo insieme alla moglie Anna una vacanza in Italia, alla scoperta delle mete più belle del sud del paese: Gianni Morandi – come usa fare sui suoi profili social – ha documentato sul suo profilo Instagram il suo viaggio: tra gli scatti con lo sfondo della meravigliosa Matera e quelli di Santa Croce a Lecce, è approdato in Puglia. E dopo le foto di rito tra i Trulli di Alberobello, sia sul profilo di Gianni che su quello della Lecciso è apparso lo stesso scatto che ritrae le due coppie insieme: Morandi ha scritto sotto il suo post “Non c’è Puglia senza Al Bano”, scatenando i like e i commenti dei fan. Su ... Leggi su dilei

ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: Da Matera a Lecce per risalire la riviera adriatica ed esplorare le isole del Mar Tirreno. Il cantante, con la seconda mo… - michedalleluche : RT @VanityFairIt: Da Matera a Lecce per risalire la riviera adriatica ed esplorare le isole del Mar Tirreno. Il cantante, con la seconda mo… - VanityFairIt : Da Matera a Lecce per risalire la riviera adriatica ed esplorare le isole del Mar Tirreno. Il cantante, con la seco… - brontosauroo : @IansoIo il potere della moglie di Gianni morandi - GiovaB95 : @macho_morandi @ElBuffi82 Sono della moglie -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi moglie Gianni Morandi e l estate italiana (foto con Anna) Vanity Fair Italia Ennio Morricone: il ricordo dei Vip, la gaffe della Bertè

Il maestro Ennio Morricone è morto il 6 luglio . L’uomo si è spento in una clinica romana dopo essere caduto e avere fratturato il femore. Un episodio simile era accaduto cinque anni fa, lo ha raccont ...

Gianni Morandi ospite di Al Bano: "Non c'è Puglia senza di lui"

Gianni Morandi e la Puglia, un amore infinito. Il cantante sta attraversando la regione per le sue 'vacanze italiane', cominciate da Ponza e approdate al Sud. Dopo Matera è arrivato in Puglia con la m ...

Il maestro Ennio Morricone è morto il 6 luglio . L’uomo si è spento in una clinica romana dopo essere caduto e avere fratturato il femore. Un episodio simile era accaduto cinque anni fa, lo ha raccont ...Gianni Morandi e la Puglia, un amore infinito. Il cantante sta attraversando la regione per le sue 'vacanze italiane', cominciate da Ponza e approdate al Sud. Dopo Matera è arrivato in Puglia con la m ...