Montepulciano punta su fumetti e Rosso Doc per la rinascita della ristorazione

"Avvistato Spiderman a Montepulciano", un live painting che vedrà impegnato, nel Complesso di San Girolamo, il fumettista Gabriele Dell'Otto, autore della Marvel e disegnatore di Spiderman. L'appuntamento è per venerdì 10 luglio a partire dal pomeriggio e fino a tarda sera. Durante l'evento i produttori in prima persona saranno nei ristoranti della città di Montepulciano per offrire spiegandolo a tutti il Rosso di Montepulciano Doc, la denominazione più "giovane" del territorio. Il produttore sarà presente nel ristorante abbinato per raccontare della propria azienda e del vino in degustazione, un modo per avvicinare da un lato i tanti turisti che saranno presenti all'altra eccellenza enologia dopo il Vino Nobile di Montepulciano, dall'altro per rafforzare il rapporto con la ristorazione

MONTEPULCIANO. Ad un mese dalla ripresa della mobilità, Montepulciano tira le somme sul flusso turistico attraverso i dati raccolti dalla Pro Loco. Sulla base degli ingressi al punto di informazione t ...

Da Villa Trecci a piazza Grande "Noi continuiamo a investire"

Puntare su un turismo di qualità, creare posti di lavoro, valorizzare la bellezza del territorio, far vivere esperienze a contatto con l’arte e la natura al visitatore. E tutto questo a Montepulciano.

