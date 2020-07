Missioni internazionali, stessa spesa nonostante il Covid. E il voto al Senato spaventa la maggioranza (Di martedì 7 luglio 2020) Si ritorna a parlare di Missioni internazionali, vecchie e nuove. Mentre al Senato è previsto per le 19 il voto sul rifinanziamento delle Missioni militari all’estero, oggi alla Camera le comMissioni riunite Difesa ed Esteri hanno dato l’ok alla Relazione analitica sulle Missioni internazionali. Secondo quanto riporta l’Ansa, Laura Boldrini del Pd si è astenuta, mentre Gennaro Migliore di Italia Viva non ha partecipato al voto. Anche su questo tema, quindi, sembra esserci qualche dissonanza nella maggioranza e non è detto che non ci siano sorprese al Senato, con una pattuglia di Senatori “dissidenti” tra Pd, Leu ed ex Cinquestelle, che potrebbero non votare in sintonia con la maggioranza, in disaccordo sul rifinanziamento della missione in Libia e sul ruolo esercitato dalla guardia costiera del Paese nordafricano. Tra vecchi e ... Leggi su open.online

repubblica : Rifinanziamento missioni internazionali, maggioranza spaccata - Open_gol : Sono 5 le missioni militari cui si chiede il via libera del Parlamento: operazioni nel Mediterraneo, nel Sahel e ne… - Agenparl : Partecipazione a missioni internazionali: esame risoluzioni in Aula - - Cristina050521 : Oggi, in Senato, si voterà il decreto sulle missioni internazionali: siamo sicuri che mantenere i Memorandum con la… - Agenparl : Senato della Repubblica - Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi… -

Ultime Notizie dalla rete : Missioni internazionali Rifinanziamento missioni internazionali, maggioranza spaccata la Repubblica Difesa: Senato approva cinque nuove missioni e rinnovo assistenza a Guardia costiera libica

Roma, 07 lug 20:11 - (Agenzia Nova) - L'aula del Senato ha approvato le risoluzioni che autorizzano cinque nuove missioni militari internazionali e prorogano fino al 31 dicembre 2020 quelle già ...

Difesa: Ortis (M5s), nuove missioni Irini e Takuba importanti per sicurezza nazionale

Roma, 07 lug 19:55 - (Agenzia Nova) - Il Movimento 5 Stelle sostiene con convinzione l'avvio delle nuove missioni militari all'estero, in particolare della missione Irini al largo della Libia e dell'o ...

Roma, 07 lug 20:11 - (Agenzia Nova) - L'aula del Senato ha approvato le risoluzioni che autorizzano cinque nuove missioni militari internazionali e prorogano fino al 31 dicembre 2020 quelle già ...Roma, 07 lug 19:55 - (Agenzia Nova) - Il Movimento 5 Stelle sostiene con convinzione l'avvio delle nuove missioni militari all'estero, in particolare della missione Irini al largo della Libia e dell'o ...