Milano-Torino: l’edizione 101 da Mesero a Stupinigi per un grande ritorno al passato (Di martedì 7 luglio 2020) La classica più antica, disputata per la prima volta nel 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Piemonte in programma mercoledì 5 agosto, torna al passato anticipando di qualche giorno la Milano-Sanremo. Corsa nelle prime edizioni a marzo qualche giorno prima della Classicissima di Primavera, la Milano-Torino è poi diventata classica d’autunno nel 1911 per poi tornare a disputarsi a marzo nel secondo dopoguerra fino al 1975. L’edizione 101 della Milano-Torino presenta un percorso pianeggiante che sorride ai velocisti, 198 km con partenza da Mesero e arrivo a Stupinigi, davanti alla Palazzina di Caccia di Stupinigi dove nel 2018 Sonny Colbrelli si impose vincendo il Gran Piemonte. IL PERCORSO 101a edizione della corsa più antica. Il percorso è sostanzialmente pianeggiante fatto salvo ... Leggi su sportfair

