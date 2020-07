Milan su Milenkovic: offerto Paquetà alla Fiorentina (Di martedì 7 luglio 2020) Il Milan offre il cartellino di Lucas Paquetà alla Fiorentina per arrivare a Nikola Milenkovic: la situazione Il Milan punta tutto su Nikola Milenkovic per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri vorrebbero convincere la Fiorentina offrendo il cartellino di Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano è reduce da una stagione deludente e piace molto alla società viola, che lo aveva già richiesto durante la sessione invernale di calciomercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MilanNewsit : Tuttosport - Fiorentina, il Milan offre Paquetà per Milenkovic: i viola ci pensano - SimoChirico : @il_Terz Ripeto è stato un parere in base alle ultime news secondo il quale il milan vuole Milenkovic, ho provato a fare un 2+2 azzardato - Meoz88 : RT @SimoChirico: Parere personale, il Milan accetterà di pagare Rebic ad una cifra maggiore dato che l'Eintracht dovrà il 50% alla Fiore, q… - SimoChirico : @Davide_zeta_ @gumas75 @tcarapezza Beh dipende. Con il 50% dei 25 iniziali piu i 30 che dicono per Milenkovic fa 42… - JonnyDevil80 : @NonEvoluto Penso che alla fine il Milan si farà carico del 50% che spetta alla Fiorentina per la cessione di Rebic… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Milenkovic Milan, nuova offerta per Milenkovic: i dettagli Calciomercato.com Mercato: piace Pessina. Possibile scambio Paquetà – Milenkovic. Resiste Nainggolan

Diversi nomi in ottica viola fatti dal quotidiano torinese. Da Pessina a Juric, passando per Nainggolan e lo scambio proposto dal Milan Milenkovic-Paquetà Si sofferma sul mercato Tuttosport. Pessina l ...

Nasce il nuovo Milan di Rangnick: tutti i nomi e gli obiettivi del futuro tecnico rossonero

Tra gli obiettivi di Rangnick anche Milenkovic, classe '97 della Fiorentina

