Milan-Rangnick, ci siamo! Doppio ruolo per il tedesco: sarà il futuro allenatore e direttore tecnico del Diavolo (Di martedì 7 luglio 2020) Tutto è ormai fatto, il nuovo Milan targato Ralf Rangnick inizia a prendere forma. A meno di clamorosi colpi di scena o ripensamenti da parte del club sarà il tecnico tedesco il futuro allenatore del Diavolo il quale però non si limiterà a guidare i rossoneri solo dalla panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore del Lipsia ricoprirà anche il ruolo di direttore tecnico del Milan lavorando in prima persona in sede di mercato per allestire una squadra... Leggi su 90min

