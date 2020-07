Milan, Pioli stende la Juve e ‘cancella’ il futuro: “non penso al 3 agosto, prima mi tolgo le mie soddisfazioni” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serata magica per il Milan, che conquista una vittoria pazza al cospetto della Juventus capolista, ribaltata 4-2 dopo il doppio svantaggio maturato a inizio ripresa. Marco Luzzani/Getty ImagesTre punti pesantissimi per i rossoneri che salgono momentaneamente al quinto posto in classifica, continuando la propria rincorsa verso la zona Europa League, obiettivo dichiarato del club. Felice e soddisfatto nel post gara Stefano Pioli, che ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di DAZN: “i complimenti li giro ai miei giocatori, stanno dimostrando uno spirito incredibile, anche dalle difficoltà c’è voglia di reagire, sono stati premiati da un grande risultato e da una grande vittoria“. Marco Luzzani/Getty ImagesL’allenatore rossonero poi ha proseguito: “abbiamo portato avanti le nostre idee per raggiungere un obiettivo ... Leggi su sportfair

Queste le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria in rimonta per 4-2 del suo Milan sulla Juventus a San Siro. Dopo il 3-0 inflitto alla Lazio, la formazione rossonera fa uno sgambetto anche alla ...

Rebic non si ferma più: migliore percentuale realizzativa della Serie A

10 goal in 20 partite per Ante Rebic che vanta una percentuale realizzativa del 45%: nessuno come lui in Serie A. Mancava solo il suo timbro, alla fine puntualmente arrivato: nel 4-2 rifilato alla ...

