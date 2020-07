Milan, Pioli ammette: “La sosta ci ha fatto lavorare sulle nostre qualità” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Milan demolisce la Juventus dopo una clamorosa rimonta. I rossoneri si prendono così il quinto posto e vedono da vicino l'Europa League. Il tecnico Stefano Pioli si sofferma sul match vinto dai suoi uomini.LE PAROLE DI PioliStefano Pioli analizza la prestazione della sua squadra, vincitrice a sorpresa sulla Juventus, ai microfoni Rai: "I ragazzi sono stati molto bravi a concentrarsi sul match. Ora mancano ancora sette partite. Avevamo ancora tanto da dare. La pausa ci ha aiutato a dimostrare che avevamo le qualità. Dev'esserci solamente grande concentrazione. Dobbiamo insistere sulle situazioni che ci danno grandi vantaggi. Dobbiamo superare i momenti difficili della partita. Quando vinci, ci sono sempre i rimpianti. Avremmo potuto vincere anche contro la Spal, ma non è stata la nostra serata migliore. Non guardiamoci troppo indietro. Non dobbiamo pensare ... Leggi su itasportpress

AlfredoPedulla : Godetevi Milan-Juve, il mercato vero verrà. Alla vigilia meglio evitare voli pindarici, chiacchiere e previsioni ch… - FBiasin : Ha rimesso insieme il #Milan, ha trovato gli incastri giusti, ha tutti i giocatori dalla sua parte. Nei panni di… - capuanogio : Black out #Juventus ingiustificabile nell’ultima mezz’ora, spiegabile solo con un pericoloso senso di appagamento u… - junews24com : Conferenza stampa Pioli post Milan-Juve: le parole del tecnico - - artvklaus : RT @valerionicastro: Quindi, in sostanza: Pioli prende a schiaffi le prime due in classifica nel giro di due giorni, e come ringraziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli Milan, Pioli: "Abbiamo uno spirito incredibile" La Repubblica Milan-Juventus 4-2, Pioli: “Mentalità e spirito incredibile, ci crediamo fino alla fine”

Queste le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria in rimonta per 4-2 del suo Milan sulla Juventus a San Siro. Dopo il 3-0 inflitto alla Lazio, la formazione rossonera fa uno sgambetto anche alla ...

Rebic non si ferma più: migliore percentuale realizzativa della Serie A

10 goal in 20 partite per Ante Rebic che vanta una percentuale realizzativa del 45%: nessuno come lui in Serie A. Mancava solo il suo timbro, alla fine puntualmente arrivato: nel 4-2 rifilato alla ...

Queste le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria in rimonta per 4-2 del suo Milan sulla Juventus a San Siro. Dopo il 3-0 inflitto alla Lazio, la formazione rossonera fa uno sgambetto anche alla ...10 goal in 20 partite per Ante Rebic che vanta una percentuale realizzativa del 45%: nessuno come lui in Serie A. Mancava solo il suo timbro, alla fine puntualmente arrivato: nel 4-2 rifilato alla ...