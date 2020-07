Milan-Juventus streaming, dove guardare la diretta della partita (Di martedì 7 luglio 2020) Milan-Juventus streaming – Secondo anticipo della 31ª giornata di Serie A: a San Siro si sfidano Milan e Juventus, due delle squadre più in salute dalla ripresa dopo lo stop per il lockdown. I ragazzi di Pioli, con i 10 punti nelle ultime quattro e la grande vittoria a Roma contro la Lazio, si sono rilanciati in zona Europa. Quelli di Sarri hanno fatti quattro su quattro, allontanando le inseguitrici in classifica. La partita sarà trasmessa su DAZN. Gli utenti DAZN che hanno anche un abbonamento Sky potranno inoltre vedere Lazio-Milan in tv per mezzo della app presente sul decoder Sky Q o sul canale satellitare DAZN1, se hanno aderito all’offerta.L'articolo Milan-Juventus streaming, dove guardare la diretta della partita CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - juventusfc : ???? Segui la Juve live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Milan v Juventus ?? martedì 7 luglio h 21.45 ??… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #MilanJuve, oggi ore 21,45. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernadeschi, Higuain e Ronaldo in avanti. Centrale in difesa… - ansacalciosport : Serie A: Milan Juventus, probabili formazioni. 'Futuro al Milan? Non ci penso, meritiamo bella conclusione' | #ANSA -