Milan-Juventus ore 21.45: le probabili formazioni del big match di San Siro (Di martedì 7 luglio 2020) 31esima giornata di campionato per Milan e Juventus che questa sera se la vedranno faccia a faccia allo stadio San Siro in quello che si preannuncia un big-match spettacolare tra due delle squadre più in forma del campionato. Andiamo a scoprire le probabili formazioni. Milan A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto o ripensamenti da parte dell'allenatore, mister Pioli per la gara contro la Juventus dovrebbe riproporre la stessa formazione schierata pochi giorni fa nella gara con la Lazio.... Leggi su 90min

juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - juventusfc : ???? Segui la Juve live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Milan v Juventus ?? martedì 7 luglio h 21.45 ??… - infoitsport : Juventus, gialli pesanti per De Ligt e Dybala: saltano la prossima con il Milan - Giorgiovsb : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - Milan-Juventus, ultimi dubbi di formazione da parte di Sarri: 'Cristiano Ronaldo non me l'ha ancora consegnata' -