Milan-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Milan-Juventus è il match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. E’ l’ora della verità per la Juventus di Maurizio Sarri, che dopo aver allungato a +7 il proprio vantaggio sulla Lazio di Simone Inzaghi, prima inseguitrice, prova a piazzare l’allungo decisivo per la conquista del nono Scudetto consecutivo. I bianconeri affronteranno tuttavia in trasferta una delle squadre più in forma del campionato di Serie A , il Milan di Stefano Pioli, che non vuole perdere il carro per l’accesso diretto alla fase a gironi di Europa League. La sfida è in programma alle ore 21:45 di oggi, martedì 7 luglio, e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Leggi su sportface

juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - juventusfc : ???? Segui la Juve live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Milan v Juventus ?? martedì 7 luglio h 21.45 ??… - juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - Angelredblack1 : @AlexanderVella5 Si, lo sanno tutti, ma non ha senso fare uscire la notizia prima di Milan Juventus - SottileDottor : RT @ocram1926: L'arbitraggio di questo Juventus-Milan fu INDISCUTIBILMENTE a senso unico. Bertini (poi assolto), telefonò Moggi prima dell… -