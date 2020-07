Milan-Juventus, le probabili formazioni del match (Di martedì 7 luglio 2020) Big match della 31a giornata di scena a San Siro dove il Milan ospita la Juventus, in palio tre punti importanti per la corsa Scudetto ed Europa League Dopo la convincente vittoria esterna sul campo della Lazio, il Milan torna a San Siro per ricevere la Juventus, lanciata verso l’ennesima vittoria dello Scudetto. In palio tre punti importanti anche per la corsa all’Europa League, con i rossoneri vogliosi di ritornare a calcare i palcoscenici europei. Tra i bianconeri out per squalifica Dybala e De Ligt, chance dall’inizio per l’ex mai rimpianto Gonzalo Higuain. Occhi puntati sul duello tra i re del gol Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Il match sarà visibile su DAZN a partire dalle ore 21.45. Le probabili formazioni di Milan-Juventus: 4-2-3-1 P G. Donnarumma D Conti D Kjaer D Romagnoli D Theo ... Leggi su zon

