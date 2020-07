Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri lancia Higuain (Di martedì 7 luglio 2020) Milan-Juventus, le formazioni ufficiali – Partita chiave per la Juventus in trasferta contro il Milan, la squadra di Maurizio Sarri ha l’occasione di mettere una bella ipoteca sulla vittoria dello scudetto. I bianconeri sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Torino, la partita non è stata quasi mai in discussione. Ancora meglio gli uomini di Stefano Pioli che hanno vinto 0-3 contro la Lazio, il risultato non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. I rossoneri stanno attraversando un buon momento, ma la Juventus è superiore dal punto di vista tecnico. Ecco le scelte dei due allenatori. Milan-Juventus, le formazioni ufficiali Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Salemakers, Rebic, Paqueta; Ibrahimovic Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; ... Leggi su calcioweb.eu

