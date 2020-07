Milan-Juventus, Kessie segna il gol del pareggio dopo un’azione corale (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Incredibile a San Siro, dove il Milan reagisce allo strapotere Juventus e trova il pareggio con Kessie. Il centrocampista rossonero apre e chiude un’azione corale con il tocco per Ibrahimovic che di prima serve d’esterno proprio Kessie, che dopo una bella serpentina in area di rigore scaglia verso la porta un tiro che non lascia scampo a Szczesny e che vale il 2-2. In alto il VIDEO del gol di Franck Kessie in Milan-Juventus. Leggi su sportface

