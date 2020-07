Milan Juventus, allarme Sarri: “Difficile recuperare se giochiamo ogni tre giorni” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milan Juventus – La squadra di Maurizio Sarri perde 4-2. clamorosamente, dopo una rimonta dei padroni di casa che ribaltano le reti di Rabiot e Cristiano Ronaldo. Fondamentali i sigilli di Ibrahimovic, Kessie,Rebic e Leao. Dopo la sconfitta della Lazio, contro il Lecce, arriva dunque anche quella dei bianconeri che restano regolarmente a più sette sulla squadra allenata da Simone Inzaghi. Milan Juventus, le parole di Sarri “La squadra si sgretola? Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in controllo, abbiamo preso un blackout senza andare a pensare, totale per quindici minuti, successo anche ad altre. Momento difficile perché si gioca sempre e farsi dei processi ci farebbe perdere quello che abbiamo fatto ultimamente. E’ difficile recuperare quando si gioca ogni tre giorni- ha dichiarato Sarri tramite i microfoni di Dazn-. In difesa ... Leggi su juvedipendenza

